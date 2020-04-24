Нових 25 випадків коронавірусу зареєстрували за добу на Кіровоградщині

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 24 квітня. УНН. Станом на 24 квітня в області лабораторним методом підтвердили 283 випадки захворювання на коронавірус. Про це в своєму Telegram-каналі повідомив голова ОДА Андрій Балонь, передає УНН.

Безпосередньо за минулу добу методом ПЛР-реакції зареєстрували 25 нових випадків захворювання на COVID-19. Йдеться про: 19 інфікованих із Кропивницького.

Серед їх числа — 10-річна дівчинка, яка має легкий перебіг захворювання, 49-річний чоловік із с. Рубаний міст Новомиргородського району, 59-річна жінка з Гайворона, 29-річний чоловік, який зареєстрований у с. Козирівка Новгородківського району, проте проживає у Кропивницькому. Також позитивний тест отримали 40-річна жінка з с. Мар’ївка Компаніївського району, 40-річний чоловік із с. Аджамка Кропивницького району, 53-річний чоловік із с. Обознівка Кропивницького району.

Серед 25 нових інфікованих на коронавірус — 12 медпрацівників: 7 медпрацівників приватної клініки, медпрацівник дитячої обласної лікарні, медпрацівник обласного тубдиспансеру, медпрацівник станції переливання крові та двоє — Центру екстреної швидкої допомоги.

Як повідомляв УНН, на Дніпропетровщині 29 нових випадків коронавірусу.

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