На Дніпропетровщині 29 нових випадків коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. На Дніпропетровщині на 15 годину 24 квітня виявили 29 нових випадків коронавірусу, загалом в області вже 224 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Дніпропетровської ОДА.
"Нині в області маємо вже 224 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Сьогодні коронавірусну хворобу виявили у 29 мешканців Дніпропетровщини. Позитивний результат ПЛР-тестів отримали 12 дніпрян, 10 жителів Кривого Рогу, по 3 – Першотравенська та Дніпровського району, 1 людина з Петриківського району", – сказав голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко.
В області на коронавірус, як вказано, вже перевірили понад 4 тисячі мешканців. Загалом захворіло 224 людини, 11 – одужало.
Нагадаємо, за даними МОЗ, на 9 годину 24 квітня в Україні було зафіксовано 7 647 випадків коронавірусної хвороби, з них у Дніпропетровській області було 195 випадків.