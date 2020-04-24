В Днепропетровской области 29 новых случаев коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. В Днепропетровской области на 15 часов 24 апреля обнаружили 29 новых случаев коронавируса, в целом по области уже 224 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской ОГА.
"Сейчас в области есть уже 224 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Сегодня коронавирусную болезнь обнаружили у 29 жителей Днепропетровской области. Положительный результат ПЦР-тестов получили 12 днепрян, 10 жителей Кривого Рога, по 3 - Первомайска и Днепровского района, 1 человек из Петриковского района", - сказал председатель Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко.
В области на коронавирус, как указано, уже проверили более 4000 жителей. В общем заболело 224 человека, 11 - выздоровели.
Напомним, по данным Минздрава, на 9:00 24 апреля в Украине было зафиксировано 7647 случаев коронавирусной болезни, из них в Днепропетровской области было 195 случаев.