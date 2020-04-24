Новых 25 случаев коронавируса зарегистрировали за сутки в Кировоградской области
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 24 апреля. УНН. По состоянию на 24 апреля в области лабораторным методом подтвердили 283 случая заболевания коронавирусом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель ОГА Андрей Балонь, передает УНН.
Непосредственно за минувшие сутки методом ПЦР-реакции зарегистрировали 25 новых случаев заболевания COVID-19. Речь идет о: 19 инфицированных с Кропивницкого.
Среди их числа — 10-летняя девочка, которая имеет легкое течение заболевания, 49-летний мужчина из с. Рубленый мост Новомиргородского района, 59-летняя женщина с Гайворона, 29-летний мужчина, который зарегистрирован в с. Козыревка Новгородковского района, однако проживает в Кропивницком. Также позитивный тест получили 40-летняя женщина из с. Марьевка Компаниевского района, 40-летний мужчина из с. Аджамка Кропивницкого района, 53-летний мужчина из с. Обозновка Кропивницкого района.
Среди 25 новых инфицированных коронавирусом — 12 медработников 7 медработников частной клиники, медработник детской областной больницы, медработник областного тубдиспансера, медработник станции переливания крови и двое — Центра экстренной скорой помощи.
Как сообщал УНН, в Днепропетровской области 29 новых случаев коронавируса.