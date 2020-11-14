В Кыргызстане исполняющий обязанности президента сложил полномочия
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Исполняющий обязанности президента Кыргызской Республики Садыр Жапаров подал в ЦИК документы о выдвижении своей кандидатуры на пост президента страны. Об этом заявил спикер парламента Кыргызстана Талант Мамыгов, передает УНН.
“Согласно закону, он сложил с себя полномочия президента, а также приостановил полномочия премьер-министра страны, чтобы участвовать в выборах наравне с другими кандидатами, как обычный гражданин”, — заявил Мамыгов.
По его словам, в связи с этим до избрания нового президента его обязанности возложены на спикера Жогорку Кенеша.
“Основная задача — проведение открытых и законных президентских выборов, назначенных на 10 января 2021 года. Необходимо обеспечить свободное волеизъявление народа путем создания равных условий для всех кандидатов”, — отметил новый исполняющий обязанности президента Кыргызстана.
Как сообщал УНН, во время протестов в столице Киргизии, которые начались 5 октября после парламентских выборов, пострадали сотни людей, один человек погиб. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил о попытке захвата власти в стране. Впоследствии ЦИК страны признала недействительными результаты выборов.
10 октября депутаты парламента Кыргызстана утвердили в должности премьер-министра Садыра Жапарова. Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков 15 октября ушел в отставку, его полномочия перешли к премьер-министру.