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В Кыргызстане исполняющий обязанности президента сложил полномочия

В Кыргызстане исполняющий обязанности президента сложил полномочия

Киев  •  УНН

 • 15240 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Исполняющий обязанности президента Кыргызской Республики Садыр Жапаров подал в ЦИК документы о выдвижении своей кандидатуры на пост президента страны. Об этом заявил спикер парламента Кыргызстана Талант Мамыгов, передает УНН.

“Согласно закону, он сложил с себя полномочия президента, а также приостановил полномочия премьер-министра страны, чтобы участвовать в выборах наравне с другими кандидатами, как обычный гражданин”, — заявил Мамыгов.

По его словам, в связи с этим до избрания нового президента его обязанности возложены на спикера Жогорку Кенеша.

“Основная задача — проведение открытых и законных президентских выборов, назначенных на 10 января 2021 года. Необходимо обеспечить свободное волеизъявление народа путем создания равных условий для всех кандидатов”, — отметил новый исполняющий обязанности президента Кыргызстана.

Как сообщал УНН, во время протестов в столице Киргизии, которые начались 5 октября после парламентских выборов, пострадали сотни людей, один человек погиб. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил о попытке захвата власти в стране. Впоследствии ЦИК страны признала недействительными результаты выборов.

10 октября депутаты парламента Кыргызстана утвердили в должности премьер-министра Садыра Жапарова. Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков 15 октября ушел в отставку, его полномочия перешли к премьер-министру.

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