У Киргизстані виконуючий обов’язки президента склав повноваження
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Виконуючий обов’язки президента Киргизької Республіки Садир Жапаров подав до ЦВК документи про висунення своєї кандидатури на пост президента країни. Про це заявив спікер парламенту Киргизстану Талант Мамигов, передає УНН.
“Відповідно до закону, він склав із себе повноваження президента, а також призупинив повноваження прем’єр-міністра країни, щоб брати участь у виборах нарівні з іншими кандидатами, як звичайний громадянин”, — заявив Мамигов.
За його словами, у зв’язку з цим до обрання нового президента його обов’язки покладені на спікера Жогорку Кенеша.
“Основне завдання — проведення відкритих і законних президентських виборів, призначених на 10 січня 2021 року. Необхідно забезпечити вільне волевиявлення народу шляхом створення рівних умов для всіх кандидатів”, — зазначив новий виконуючий обов’язки президента Киргизстану.
Як повідомляв УНН, під час протестів в столиці Киргизії, які розпочалися 5 жовтня після парламентських виборів, постраждали сотні людей, одна людина загинула. Президент Киргизії Сооронбай Жеенбеков заявив про спробу захоплення влади в країні. Згодом ЦВК країни визнала недійсними результати виборів.
10 жовтня депутати парламенту Киргизстану затвердили на посаді прем’єр-міністра Садира Жапарова. Президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков 15 жовтня пішов у відставку, його повноваження перейшли до прем’єр-міністра.