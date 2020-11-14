У Киргизстані виконуючий обов’язки президента склав повноваження

“Відповідно до закону, він склав із себе повноваження президента, а також призупинив повноваження прем’єр-міністра країни, щоб брати участь у виборах нарівні з іншими кандидатами, як звичайний громадянин”, — заявив Мамигов.

За його словами, у зв’язку з цим до обрання нового президента його обов’язки покладені на спікера Жогорку Кенеша.

“Основне завдання — проведення відкритих і законних президентських виборів, призначених на 10 січня 2021 року. Необхідно забезпечити вільне волевиявлення народу шляхом створення рівних умов для всіх кандидатів”, — зазначив новий виконуючий обов’язки президента Киргизстану.

Як повідомляв УНН, під час протестів в столиці Киргизії, які розпочалися 5 жовтня після парламентських виборів, постраждали сотні людей, одна людина загинула. Президент Киргизії Сооронбай Жеенбеков заявив про спробу захоплення влади в країні. Згодом ЦВК країни визнала недійсними результати виборів.

10 жовтня депутати парламенту Киргизстану затвердили на посаді прем’єр-міністра Садира Жапарова. Президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков 15 жовтня пішов у відставку, його повноваження перейшли до прем’єр-міністра.