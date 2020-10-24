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У Киргизстані призначили позачергові вибори президента

У Киргизстані призначили позачергові вибори президента

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 жовтня. УНН. У Киргизстані призначили позачергові вибори президента країни на 10 січня 2021 року. Про це повідомляє пресслужба Центральної виборчої комісії країни, передає УНН.

Відповідне рішення прийнято ЦИК Киргизтану сьогодні.

“Датою проведення дострокових виборів Президента Киргизької Республіки визначити 10 січня 2021 року неділю”, — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, у Киргизстані парламент змінив правила проведення позачергових президентських та парламентських виборів, які мають відбутися після конституційної реформи — не пізніше червня 2021 року.

Нагадаємо, під час протестів у столиці Киргизії, які розпочалися 5 жовтня після парламентських виборів, постраждали сотні людей, одна людина загинула. Президент Киргизії Сооронбай Жеенбеков заявив про спробу захоплення влади в країні. Згодом ЦВК країни визнала недійсними результати виборів.

10 жовтня депутати парламенту Киргизстану затвердили на посаді прем’єр-міністра Садира Жапарова. Президент Киргизстану Сооронбай Жеєнбеков 15 жовтня пішов, у відставку, його повноваження перейшли до прем’єр-міністра. 

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