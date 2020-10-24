У Киргизстані призначили позачергові вибори президента

Відповідне рішення прийнято ЦИК Киргизтану сьогодні.

“Датою проведення дострокових виборів Президента Киргизької Республіки визначити 10 січня 2021 року неділю”, — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, у Киргизстані парламент змінив правила проведення позачергових президентських та парламентських виборів, які мають відбутися після конституційної реформи — не пізніше червня 2021 року.

Нагадаємо, під час протестів у столиці Киргизії, які розпочалися 5 жовтня після парламентських виборів, постраждали сотні людей, одна людина загинула. Президент Киргизії Сооронбай Жеенбеков заявив про спробу захоплення влади в країні. Згодом ЦВК країни визнала недійсними результати виборів.

10 жовтня депутати парламенту Киргизстану затвердили на посаді прем’єр-міністра Садира Жапарова. Президент Киргизстану Сооронбай Жеєнбеков 15 жовтня пішов, у відставку, його повноваження перейшли до прем’єр-міністра.