У Киргизстані відмінили позачергові вибори президента та парламенту
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. У Киргизстані змінили правила проведення позачергових президентських та парламентських виборів. Про це повідомляє пресслужба парламента (Жогорку Кенеша) країни, передає УНН.
Відповідний законопроект, який передбачає зупинку дій статей 38 і 63 конституційного Закону “Про вибори президента Киргизької Республіки і депутатів Жогорку Кенеша Киргизької Республіки”, прийняли сьогодні, 22 жовтня. Згідно з документом, проведення дострокових виборів президента і повторних виборів депутатів Жогорку Кенеша, відбудеться після конституційної реформи. Законопроект підтримали 83 депутата парламенту.
Таким чином, парламентські вибори повинні будуть призначені не пізніше червня 2021 року.
Нагадаємо, під час протестів у столиці Киргизії, які розпочалися 5 жовтня після парламентських виборів, постраждали сотні людей, одна людина загинула. Президент Киргизії Сооронбай Жеенбеков заявив про спробу захоплення влади в країні. Згодом ЦВК країни визнала недійсними результати виборів.
10 жовтня депутати парламенту Киргизстану затвердили на посаді прем’єр-міністра Садира Жапарова. Президент Киргизстану Сооронбай Жеєнбеков 15 жовтня пішов, у відставку, його повноваження перейшли до прем’єр-міністра. ЦВК Киргизстана 21 жовтня призначила повторні вибори депутатів парламенту на неділю, 20 грудня 2020 року, проте з датою виборів президента визначитись в країні не змогли.