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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 62638 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 88481 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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4 марта, 13:25 • 103936 просмотра

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 123321 просмотра

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4 марта, 10:59 • 100179 просмотра

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В Кыргызстане отменили внеочередные выборы президента и парламента

В Кыргызстане отменили внеочередные выборы президента и парламента

Киев  •  УНН

 • 12127 просмотра

КИЕВ. 22 октября. УНН. В Кыргызстане изменили правила проведения внеочередных президентских и парламентских выборов. Об этом сообщает пресс-служба парламента (Жогорку Кенеша) страны, передает УНН.

Соответствующий законопроект, который предусматривает остановку действий статей 38 и 63 конституционного Закона “О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики”, приняли сегодня, 22 октября. Согласно документу, проведение досрочных выборов президента и повторных выборов депутатов Жогорку Кенеша состоится после конституционной реформы. Законопроект поддержали 83 депутата парламента.

Таким образом, парламентские выборы должны будут назначены не позднее 1 июня 2021 года.

Напомним, во время протестов в столице Киргизии, которые начались 5 октября после парламентских выборов, пострадали сотни людей, один человек погиб. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил о попытке захвата власти в стране. Впоследствии ЦИК страны признала недействительными результаты выборов.

10 октября депутаты парламента Кыргызстана утвердили в должности премьер-министра Садира Жапарова. Президент Кыргызстана Сооронбай Жеенбеков 15 октября ушел в отставку, его полномочия перешли к премьер-министру Жапарову. ЦИК Кыргызстана 21 октября назначила повторные выборы депутатов парламента на воскресенье, 20 декабря 2020 года, однако с датой выборов президента определиться в стране не смогли.

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