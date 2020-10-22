В Кыргызстане отменили внеочередные выборы президента и парламента
Киев • УНН
КИЕВ. 22 октября. УНН. В Кыргызстане изменили правила проведения внеочередных президентских и парламентских выборов. Об этом сообщает пресс-служба парламента (Жогорку Кенеша) страны, передает УНН.
Соответствующий законопроект, который предусматривает остановку действий статей 38 и 63 конституционного Закона “О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики”, приняли сегодня, 22 октября. Согласно документу, проведение досрочных выборов президента и повторных выборов депутатов Жогорку Кенеша состоится после конституционной реформы. Законопроект поддержали 83 депутата парламента.
Таким образом, парламентские выборы должны будут назначены не позднее 1 июня 2021 года.
Напомним, во время протестов в столице Киргизии, которые начались 5 октября после парламентских выборов, пострадали сотни людей, один человек погиб. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил о попытке захвата власти в стране. Впоследствии ЦИК страны признала недействительными результаты выборов.
10 октября депутаты парламента Кыргызстана утвердили в должности премьер-министра Садира Жапарова. Президент Кыргызстана Сооронбай Жеенбеков 15 октября ушел в отставку, его полномочия перешли к премьер-министру Жапарову. ЦИК Кыргызстана 21 октября назначила повторные выборы депутатов парламента на воскресенье, 20 декабря 2020 года, однако с датой выборов президента определиться в стране не смогли.