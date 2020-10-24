В Кыргызстане назначили внеочередные выборы президента
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. В Кыргызстане назначили внеочередные выборы президента страны на 10 января 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии страны, передает УНН.
Соответствующее решение принято ЦИК Кыргызстана сегодня.
“Датой проведения досрочных выборов президента Кыргызской Республики определить 10 января 2021 года, воскресенье”, — говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, в Кыргызстане парламент изменил правила проведения внеочередных президентских и парламентских выборов, которые должны состояться после конституционной реформы — не позднее июня 2021 года.
Напомним, во время протестов в столице Киргизии, которые начались 5 октября после парламентских выборов, пострадали сотни людей, один человек погиб. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил о попытке захвата власти в стране. Впоследствии ЦИК страны признала недействительными результаты выборов.
10 октября депутаты парламента Кыргызстана утвердили в должности премьер-министра Садира Жапарова. Президент Кыргызстана Сооронбай Жеенбеков 15 октября ушел в отставку, его полномочия перешли к премьер-министру.