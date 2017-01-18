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В Кыргызстане похоронили жертв катастрофы Boeing 747

В Кыргызстане похоронили жертв катастрофы Boeing 747

Киев • УНН

 • 10245 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. В Кыргызстане похоронили жертв авиакатастрофы грузового самолета Boeing 747. Об этом сообщается на сайте правительства страны, передает УНН.

"Сегодня, 18 января, похороны прошли в Чуйской, Нарынской, Ошской областях. Вчера, 17 января, похороны состоялись в городе Бишкек, а также в Ошской и Джалал-Абадской областях", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что семьям погибших граждан из резервного фонда премьер-министра Кыргызстана выделены средства на выплату единовременной материальной помощи, в том числе на проведение похорон по 70 тысяч киргизских сомов каждой семье погибших.

Напомним, 16 января грузовой самолет Boeing 747, совершавший рейс Гонконг-Бишкек-Стамбул, упал в 7:31 на дачный поселок Дачи-СУ. В результате аварии погибли 38 человек, 34 из которых - граждане Кыргызстана, а 4 - граждане Турции.

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