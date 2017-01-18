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У Киргизстані поховали жертв катастрофи Boeing 747

У Киргизстані поховали жертв катастрофи Boeing 747

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 січня. УНН. У Киргизстані поховали жертв авіакатастрофи вантажного літака Boeing 747. Про це повідомляється на сайті уряду країни, передає УНН.

“Сьогодні, 18 січня, похорони пройшли в Чуйській, Наринській, Ошській областях. Вчора, 17 січня, похорони відбулися в місті Бішкек, а також в Ошській та Джалал-Абадській областях”, — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що сім’ям загиблих громадян з резервного фонду прем’єр-міністра Киргизстану виділені кошти на виплату одноразової матеріальної допомоги, зокрема на проведення похорону по 70 тисяч киргизьких сомів кожній родині загиблих.

Нагадаємо, 16 січня вантажний літак Boeing 747, що здійснював рейс Гонконг-Бішкек-Стамбул, упав о 7:31 на дачне селище Дачі-СУ. У результаті аварії загинули 38 людей, 34 з яких — громадяни Киргизстану, а 4 — громадяни Туреччини.

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