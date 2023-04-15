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В храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь

В храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 апреля. УНН. В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь, сообщает УНН со ссылкой на трансляцию с места события.

Цитата

"В Великую субботу в 14:55 в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь", - сообщили в частности в Румынском Патриархате.

Справочно

Огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения.

Церемония восхождения начинается с крестного хода, в котором участвуют священники Иерусалимской Православной Церкви, Армянской Апостольской Церкви, Сирийской и Коптской Церквей.

Затем в кувуклию (главный алтарь храма Гроба Господня) заходят Патриарх Иерусалимский и архимандрит Армянской Церкви. За ними запечатывают дверь.

Через некоторое время Патриарх выносит из кувуклии 33 зажженные свечи - по одной на каждый год земной жизни Иисуса. Их он зажигает от лампадки, которая постоянно горит в кувуклии.

Впоследствии от Благодатного огня зажигают лампады, которые везут в разные страны православного мира.

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