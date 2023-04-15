В храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь, сообщает УНН со ссылкой на трансляцию с места события.
Цитата
"В Великую субботу в 14:55 в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь", - сообщили в частности в Румынском Патриархате.
Справочно
Огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения.
Церемония восхождения начинается с крестного хода, в котором участвуют священники Иерусалимской Православной Церкви, Армянской Апостольской Церкви, Сирийской и Коптской Церквей.
Затем в кувуклию (главный алтарь храма Гроба Господня) заходят Патриарх Иерусалимский и архимандрит Армянской Церкви. За ними запечатывают дверь.
Через некоторое время Патриарх выносит из кувуклии 33 зажженные свечи - по одной на каждый год земной жизни Иисуса. Их он зажигает от лампадки, которая постоянно горит в кувуклии.
Впоследствии от Благодатного огня зажигают лампады, которые везут в разные страны православного мира.