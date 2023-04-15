У храмі Гробу Господнього зійшов Благодатний вогонь
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. У храмі Гробу Господнього у Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь, повідомляє УНН з посиланням на трансляцію з місця події.
Цитата
"У Велику суботу о 14:55 у храмі Гробу Господнього зійшов Благодатний вогонь", - повідомила зокрема у Румунському Патріархаті.
Довідково
Вогонь символізує нерукотворне світло Воскресіння.
Церемонія сходження починається з хресної ходи, в якій беруть участь священики Єрусалимської Православної Церкви, Вірменської Апостольської Церкви, Сирійської та Коптської Церков.
Потім до кувуклії (головний вівтар храму Гробу Господнього) заходять Патріарх Єрусалимський і архимандрит Вірменської Церкви. За ними запечатують двері.
За деякий час Патріарх виносить з кувуклії 33 запалені свічки - по одній на кожен рік земного життя Ісуса. Їх він запалює від лампадки, яка постійно горить у кувуклії.
Згодом від Благодатного вогню запалюють лампади, які везуть у різні країни православного світу.