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У храмі Гробу Господнього зійшов Благодатний вогонь

У храмі Гробу Господнього зійшов Благодатний вогонь

Київ • УНН

 • 1206649 перегляди

КИЇВ. 15 квітня. УНН. У храмі Гробу Господнього у Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь, повідомляє УНН з посиланням на трансляцію з місця події.

Цитата

"У Велику суботу о 14:55 у храмі Гробу Господнього зійшов Благодатний вогонь", - повідомила зокрема у Румунському Патріархаті.

Довідково

Вогонь символізує нерукотворне світло Воскресіння.

Церемонія сходження починається з хресної ходи, в якій беруть участь священики Єрусалимської Православної Церкви, Вірменської Апостольської Церкви, Сирійської та Коптської Церков.

Потім до кувуклії (головний вівтар храму Гробу Господнього) заходять Патріарх Єрусалимський і архимандрит Вірменської Церкви. За ними запечатують двері.

За деякий час Патріарх виносить з кувуклії 33 запалені свічки - по одній на кожен рік земного життя Ісуса. Їх він запалює від лампадки, яка постійно горить у кувуклії.

Згодом від Благодатного вогню запалюють лампади, які везуть у різні країни православного світу.

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