В Хмельницком зафиксирован новый случай коронавируса

КИЕВ. 31 марта. УНН. В Хмельницком на сегодняшнее утро лабораторно подтверждено еще один случай заболевания COVID-19, всего в области - три лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщили Хмельницкие горсовет и ОГА на своих страницах в Facebook, передает УНН.