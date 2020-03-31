В Хмельницком зафиксирован новый случай коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. В Хмельницком на сегодняшнее утро лабораторно подтверждено еще один случай заболевания COVID-19, всего в области - три лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщили Хмельницкие горсовет и ОГА на своих страницах в Facebook, передает УНН.
"По информации городского оперативного штаба по противодействию распространения COVID-19, по состоянию на 8:00 лабораторно подтвержден еще один случай заболевания (пациент с одного из районов области)", - сообщили в горсовете.
Как отмечается, всего на утро в инфекционной больнице в городе: 52 больных, среди которых 9 детей. За вчера выписано 10 человек, госпитализированы 3 человека с диагнозом грипп и пневмония.
"Сейчас в инфекционной больнице 3 больных с диагнозом COVID-19, 18 больных с пневмониями. Еще 3 больных с пневмониями в других городских заведениях", - добавили в мэрии.
При этом в Хмельницкой ОГА добавили, что "по состоянию на 8:00 31 марта в Хмельницкой области 3 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, подозрений на коронавирус - 1".
Напомним, в Украине зафиксировано 548 случаев COVID-19, 13 человек умерли.