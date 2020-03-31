У Хмельницькому зафіксували новий випадок коронавірусу

КИЇВ. 31 березня. УНН. У Хмельницькому на сьогоднішній ранок лабораторно підтверджено ще один випадок захворювання COVID-19, загалом в області - три лабораторно підтверджених випадки коронавірусної інфекції. Про це повідомили Хмельницькі міськрада та ОДА на своїх сторінках у Facebook, передає УНН.