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У Хмельницькому зафіксували новий випадок коронавірусу

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КИЇВ. 31 березня. УНН. У Хмельницькому на сьогоднішній ранок лабораторно підтверджено ще один випадок захворювання COVID-19, загалом в області - три лабораторно підтверджених випадки коронавірусної інфекції. Про це повідомили Хмельницькі міськрада та ОДА на своїх сторінках у Facebook, передає УНН.

"За інформацією міського оперативного штабу з протидії поширення COVID-19, станом на 8:00 лабораторно підтверджений ще один випадок захворювання (пацієнт із одного з районів області)", - повідомили у міськраді.

Як зазначається, загалом на ранок в інфекційній лікарні у місті: 52 хворих, серед яких 9 дітей. За вчора виписано 10 осіб, госпіталізовано 3 осіб з діагнозом грип і пневмонія. 

"Зараз у інфекційній лікарні 3 хворих з діагнозом COVID-19, 18 хворих з пневмоніями. Ще 3 хворих з пневмоніями в інших міських закладах", - додали у мерії.

При цьому у Хмельницькій ОДА додали, що "станом на 8:00 31 березня в Хмельницькій області 3 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, підозр на коронавірус – 1".

Нагадаємо, в Україні зафіксовано 548 випадків COVID-19, 13 людей померли.

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