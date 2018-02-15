В Хмельницком три десятка школ закрыли на карантин
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. В г. Хмельницком из-за повышения уровня заболеваемости учащихся учреждений общего среднего образования гриппом и ОРВИ приостановлен образовательный процесс в 29 учебных заведениях. Об этом сообщает пресс-служба городского совета, передает УНН.
Решение о закрытии 26 общеобразовательных школ было принято на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Хмельницкого городского совета. Сегодня городские власти поручили отправить на карантин еще несколько учебных заведений.
"С завтрашнего дня карантин вводится еще в 6 общеобразовательных учебных заведениях города. Ученики этих школ будут отдыхать от занятий в пятницу и понедельник, а будет продлен карантин дальше - решит заседание специальной комиссии", - говорится в сообщении.
Напомним, вчера во Львове из-за гриппа и ОРВИ приостановили обучение в 10 учебных заведениях города.