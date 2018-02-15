У Хмельницькому три десятка шкіл закрили на карантин
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. У м. Хмельницькому через підвищення рівня захворюваності учнів закладів загальної середньої освіти на грип і ГРІ призупинено освітній процес у 29 закладах освіти. Про це повідомляє прес-служба міської ради, передає УНН.
Рішення про закриття 26 загальноосвітніх шкіл було прийнято під час засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Хмельницької міської ради. Сьогодні міська влада доручила відправити на карантин ще кілька учбових закладів.
“Від завтрашнього дня карантин вводиться ще у 6 загальноосвітніх навчальних закладах міста. Учні цих шкіл відпочиватимуть від занять в п'ятницю і понеділок, а чи буде продовжено карантин далі – вирішить засідання спеціальної комісії”, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, вчора у Львові через грип та ГРВІ призупинили навчання у 10 навчальних закладах міста.