Экспорт товаров в страны ЕС вырос на 37%
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. В Хмельницкой области экспорт товаров в страны ЕС увеличился на 37%. Об этом Президент Петр Порошенко сообщил на своей странице в Twitter, передает УНН.
"Экспорт товаров в Европу в 2018 году увеличился на 37% по сравнению с предыдущим годом. Теперь отправляется 47% от всего объема экспорта", - написал президент.
Также Порошенко сообщил, что в области готовят новые площадки для инвесторов в форме индустриальных парков "Хмельницкий" и "Славута".
Президент добавил, что в области работает более 230 предприятий с иностранным капиталом из 35 стран мира.
Напомним, Украина экспортировала уже более 35 млн тонн зерновых.
Как сообщал УНН, в феврале экспорт сахара сократился на 16%.