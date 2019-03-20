Экспорт товаров в страны ЕС вырос на 37%

"Экспорт товаров в Европу в 2018 году увеличился на 37% по сравнению с предыдущим годом. Теперь отправляется 47% от всего объема экспорта", - написал президент.

Также Порошенко сообщил, что в области готовят новые площадки для инвесторов в форме индустриальных парков "Хмельницкий" и "Славута".

Президент добавил, что в области работает более 230 предприятий с иностранным капиталом из 35 стран мира.

Напомним, Украина экспортировала уже более 35 млн тонн зерновых.

Как сообщал УНН, в феврале экспорт сахара сократился на 16%.