У лютому експорт цукру скоротився на 16%
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. У лютому поточного маркетингового року Україна експортувала цукру на 16% менше ніж у січні. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу національної асоціації цукровиків України "Укрцукор".
"За лютий поточного маркетингового року українські виробники поставили на зовнішні ринки 34,3 тис. т цукру. Це на 16% менше ніж попереднього місяця", - йдеться у повідомленні.
Основні поставки місяця здійснювались в Азербайджан – 25% та Великобританію – 18%. Окрім того, Киргизія та Ізраїль імпортували по 13% від загального об’єму за місяць.
Сумарно за вересень – лютий 2018/2019 маркетингового року експортовано 274,4 тис. т цукру, що на 6% менше ніж попереднього сезону.
Як повідомляв УНН, виробництво цукру в Україні скоротилось на 15%.
Нагадаємо, у наступному році експорт цукру з ЄС не перевищить 2 мільйона тонн.