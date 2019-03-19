В феврале экспорт сахара сократился на 16%
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. В феврале текущего маркетингового года Украина экспортировала сахара на 16% меньше, чем в январе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины "Укрцукор".
"За февраль текущего маркетингового года украинские производители поставили на внешние рынки 34,3 тыс. т сахара. Это на 16% меньше, чем в предыдущем месяце", - говорится в сообщении.
Основные поставки месяца осуществлялись в Азербайджан - 25% и Великобританию - 18%. Кроме того, Киргизия и Израиль импортировали по 13% от общего объема за месяц.
Суммарно за сентябрь-февраль 2018/2019 маркетингового года экспортировано 274,4 тыс. т сахара, что на 6% меньше чем в предыдущем сезоне.
Как сообщал УНН, производство сахара в Украине сократилось на 15%.
Напомним, в следующем году экспорт сахара из ЕС не превысит 2 миллиона тонн.