Експорт товарів у країни ЄС зріс на 37%
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. У Хмельницькій області експорт товарів у країни ЄС збільшився на 37%. Про це Президент Петро Порошенко повідомив на своїй сторінці в Twitter, передає УНН.
"Експорт товарів до Європи у 2018 році збільшився на 37% порівняно з попереднім роком. Тепер відправляється 47% від всього обсягу експорту", - написав президент.
Також Порошенко повідомив, що в області готують нові площадки для інвесторів у формі індустріальних парків "Хмельницький" і "Славута".
Президент додав, що в області працює понад 230 підприємств з іноземним капіталом із 35 країн світу.
Нагадаємо, Україна експортувала вже понад 35 млн тонн зернових.
Як повідомляв УНН, у лютому експорт цукру скоротився на 16%.