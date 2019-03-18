Україна експортувала вже понад 35 млн тонн зернових
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. З початку поточного маркетингового року Україна експортувала понад 35 млн тонн зернових. Про це повідомив прес-центр Держпродспоживслужби з посиланням на дані департаменту фітосанітарної безпеки, контролю у сфері насінництва та розсадництва Держпродспоживслужби, передає УНН.
"З початку поточного маркетингового року Україна експортувала понад 35 млн тонн зернових культур, зокрема, 12,7 млн тонн пшениці (у тому числі продовольчої – понад 8,1 млн тонн, фуражної – понад 4,6 млн тонн), ячменю – понад 3,1 млн тонн, кукурудзи – 18,4 млн тонн", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що за аналогічний період минулого маркетингового року було експортовано 29,2 млн тонн зернових. Зокрема, 13,6 млн тонн пшениці, у тому числі продовольчої – 7,5 млн тонн та фуражної пшениці 6 млн тонн, ячменю – понад 3,9 млн тонн, кукурудзи – 10,9 млн тонн.
Крім того, у поточному маркетинговому році було експортовано 3,8 млн тонн олійних культур. За аналогічний період минулого маркетингового року було експортовано майже 4,3 млн тонн олійних культур.
Нагадаємо, Мінагрополітики прогнозувало, що цього маркетингового року Україна експортує 49 млн тонн зерна.