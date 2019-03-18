Украина экспортировала уже более 35 млн тонн зерновых

"С начала текущего маркетингового года Украина экспортировала более 35 млн тонн зерновых культур, в частности, 12,7 млн тонн пшеницы (в том числе продовольственной - более 8,1 млн тонн, фуражной - более 4,6 млн тонн), ячменя - более 3,1 млн тонн, кукурузы - 18,4 млн тонн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за аналогичный период в прошлом маркетинговом году было экспортировано 29,2 млн тонн зерновых. В частности, 13,6 млн тонн пшеницы, в том числе продовольственной - 7,5 млн тонн и фуражной пшеницы 6 млн тонн, ячменя - более 3,9 млн тонн, кукурузы - 10,9 млн тонн.

Кроме того, в текущем маркетинговом году было экспортировано 3,8 млн тонн масличных культур. За аналогичный период в прошлом маркетинговом году было экспортировано почти 4,3 млн тонн масличных культур.

Напомним, Минагрополитики прогнозировало, что в текущем маркетинговом году Украина экспортирует 49 млн тонн зерна.