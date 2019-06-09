У Хиллари Клинтон умер брат

"Мы потеряли моего брата Тони прошлой ночью. Трудно найти слова. Мой ум сегодня заполнен воспоминаниями о нем. Когда он входил в комнату, то озарял ее смехом. Он был добрым, щедрым и замечательным человеком для Меган и отцом для Зака, Саймона и Фионы. Мы будем очень по нему скучать", - написала в посте экс-госсекретарь США.

Отметим, что в последние годы жизни Тони Родхэм занимался предпринимательской деятельностью. Также он работал в избирательном штабе Хиллари Клинтон во время американских президентских выборов в 2016 году.

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Напомним, Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что он начал расследование, не нарочно правоохранительные органы Украины "слили" финансовые отчеты во время президентской кампании 2016 года в США об экс-главы штаба Дональда Трампа Пола Манафорта, пытаясь повлиять на выборы в пользу Хиллари Клинтон.