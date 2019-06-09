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7 марта, 06:35 • 106340 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 134710 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 143326 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 129514 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 129972 просмотра

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У Хиллари Клинтон умер брат

У Хиллари Клинтон умер брат

Киев  •  УНН

 • 9902 просмотра

КИЕВ. 9 июня. УНН. У экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон умер младший брат Тони Родхэм. Это произошло 7 июня, когда ему было 64 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение самой Клинтон в Twitter.

"Мы потеряли моего брата Тони прошлой ночью. Трудно найти слова. Мой ум сегодня заполнен воспоминаниями о нем. Когда он входил в комнату, то озарял ее смехом. Он был добрым, щедрым и замечательным человеком для Меган и отцом для Зака, Саймона и Фионы. Мы будем очень по нему скучать", - написала в посте экс-госсекретарь США.

Отметим, что в последние годы жизни Тони Родхэм занимался предпринимательской деятельностью. Также он работал в избирательном штабе Хиллари Клинтон во время американских президентских выборов в 2016 году.

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Напомним, Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что он начал расследование, не нарочно правоохранительные органы Украины "слили" финансовые отчеты во время президентской кампании 2016 года в США об экс-главы штаба Дональда Трампа Пола Манафорта, пытаясь повлиять на выборы в пользу Хиллари Клинтон.

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