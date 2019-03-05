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Хілларі Клінтон: я не буду балотуватися в президенти США

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 березня. УНН. Екс-держсекретар Хілларі Клінтон не буде балотуватися на пост президента США в 2020 році, проте не піде з політики. Про це вона заявила в понеділок телеканалу CNN, передає УНН.

“Я не буду балотуватися (в президенти), але я буду продовжувати працювати, виступати і відстоювати те, у що вірю”, — зазначила вона. “Мені хочеться, щоб люди усвідомлювали, що я буду продовжувати виступати. Я нікуди не подінуся”, — додала екс-держсекретар США.

Політик також висловила сумнів, що буде претендувати на будь-які інші виборні посади. “Я так не думаю”, — відповіла Клінтон, пояснивши, що її дуже влаштовує життя в Нью-Йорку, і вона вдячна за те, що свого часу її обрали в Сенат Конгресу США від цього штату.

CNN в січні повідомляла, що Клінтон повністю не виключає своєї можливої участі в боротьбі за пост президента країни в 2020 році. Екс-держсекретар брала участь у виборах в 2016 році як кандидат від демократів і в підсумку програла республіканцеві Дональду Трампу.

За підсумками голосування на виборах президента США 8 листопада 2016 року: республіканець Трамп здобув перемогу, заручившись підтримкою 304 членів колегії вибірників, а Клінтон — 227 голосами. При цьому за загальною кількістю голосів виборців Клінтон випередила суперника в пропорції 48,07% проти 45,99%, що означає перевагу майже в 3 млн голосів, однак через систему непрямих виборів, що діє у США, це не зіграло ніякої ролі.

Як зазначав УНН, Коен заявив, що Трамп не піде на мирну передачу влади в разі поразки на виборах.

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