Хиллари Клинтон: я не буду баллотироваться в президенты США

“Я не буду баллотироваться (в президенты), но я буду продолжать работать, выступать и отстаивать то, во что верю”, — отметила она. “Мне хочется, чтобы люди осознавали, что я буду продолжать выступать. Я никуда не денусь”, — добавила экс-госсекретарь США.

Политик также выразила сомнение, что будет претендовать на какие-либо другие выборные должности. “Я так не думаю”, — ответила Клинтон, пояснив, что ее весьма устраивает жизнь в Нью-Йорке, и она благодарна за то, что в своем время ее избрали в Сенат Конгресса США от этого штата.

CNN в январе сообщала, что Клинтон полностью не исключает своего возможного участия в борьбе за пост президента страны в 2020 году. Экс-госсекретарь принимала участие в выборах в 2016 году как кандидат от демократов и в итоге проиграла республиканцу Дональду Трампу.

По итогам голосования на выборах президента США 8 ноября 2016 года: республиканец Трамп одержал победу, заручившись поддержкой 304 членов коллегии выборщиков, а Клинтон — 227 голосами. При этом по общему числу голосов избирателей Клинтон опередила соперника в пропорции 48,07% против 45,99%, что означает преимущество почти в 3 млн голосов, однако из-за действующей в США системы непрямых выборов это не сыграло никакой роли.

Как отмечал УНН, Коэн заявил, что Трамп не пойдет на мирную передачу власти в случае поражения на выборах.