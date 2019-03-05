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Хиллари Клинтон: я не буду баллотироваться в президенты США

Хиллари Клинтон: я не буду баллотироваться в президенты США

Киев  •  УНН

 • 11568 просмотра

КИЕВ. 5 марта. УНН. Экс-госсекретарь Хиллари Клинтон не будет баллотироваться на пост президента США в 2020 году, однако не уйдет из политики. Об этом она заявила в понедельник телеканалу CNN, передает УНН.

“Я не буду баллотироваться (в президенты), но я буду продолжать работать, выступать и отстаивать то, во что верю”, — отметила она. “Мне хочется, чтобы люди осознавали, что я буду продолжать выступать. Я никуда не денусь”, — добавила экс-госсекретарь США.

Политик также выразила сомнение, что будет претендовать на какие-либо другие выборные должности. “Я так не думаю”, — ответила Клинтон, пояснив, что ее весьма устраивает жизнь в Нью-Йорке, и она благодарна за то, что в своем время ее избрали в Сенат Конгресса США от этого штата.

CNN в январе сообщала, что Клинтон полностью не исключает своего возможного участия в борьбе за пост президента страны в 2020 году. Экс-госсекретарь принимала участие в выборах в 2016 году как кандидат от демократов и в итоге проиграла республиканцу Дональду Трампу.

По итогам голосования на выборах президента США 8 ноября 2016 года: республиканец Трамп одержал победу, заручившись поддержкой 304 членов коллегии выборщиков, а Клинтон — 227 голосами. При этом по общему числу голосов избирателей Клинтон опередила соперника в пропорции 48,07% против 45,99%, что означает преимущество почти в 3 млн голосов, однако из-за действующей в США системы непрямых выборов это не сыграло никакой роли.

Как отмечал УНН, Коэн заявил, что Трамп не пойдет на мирную передачу власти в случае поражения на выборах.

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