У Хілларі Клінтон помер брат

“Ми втратили мого брата Тоні минулої ночі. Важко знайти слова. Мій розум сьогодні заповнений спогадами про нього. Коли він входив до кімнати, то осявав її сміхом. Він був добрим, щедрим і чудовим чоловіком для Меган і батьком для Зака, Саймона і Фіони. Ми будемо дуже за ним сумувати”, — написала в пості екс-держсекретарь США.

Зазначимо, що в останні роки життя Тоні Родхем займався підприємницькою діяльністю. Також він працював у виборчому штабі Хілларі Клінтон під час американських президентських виборів у 2016 році.

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Нагадаємо, Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що він почав розслідування того, чи не навмисне правоохоронні органи України “злили” фінансові звіти під час президентської кампанії 2016 року в США про екс-очільника штабу Дональда Трампа Пола Манафорта, намагаючись вплинути на вибори на користь Хілларі Клінтон.