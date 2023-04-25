"В ход идут все возможные средства": глава АРМА Жоравович рассказал, как владельцы арестованных активов мешают работе ведомства

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“В ход идут все возможные средства, от физического противодействия до написания различных жалоб и подачи исков в суд. Физические методы чаще всего проявляются в недопуске наших работников на объекты, но случаются и более серьезные инциденты. Несколько месяцев назад мы передавали в управление арестованную недвижимость в центре Киева, принадлежащую россиянам, приближенным к руководству «Газпрома». Когда наши сотрудники вместе с представителями управляющего пытались туда попасть, нас встречали вооруженные люди, поэтому пришлось привлекать полицию”, - рассказал Жоравович.

Он добавил, что владельцы арестованных активов также прибегают к информационным кампаниям по дискредитации, манипулированию фактами, что создает абсолютно негативный образ органа и искажает реальные результаты его работы. Еще одним способом, по словам Жоравовича, являются необоснованные судебные иски.

“Очень распространенным способом противодействия собственников являются необоснованные судебные иски, которые они в итоге проигрывают, но это все равно создает нам препятствия. Мы уже привыкли к тому, что хозяйственные суды или суды в каких-то далеких районах выносят определения, которыми запрещают нам совершать определенные действия по управлению активами. Но, пожалуй, наиболее изощренный способ влияния - это попытка давить на наш орган через определенные политические рычаги и связи. Это стало особенно заметным за последний год, поскольку с начала полномасштабной войны к нам попадают очень серьезные активы, работа которых влияет на целые регионы и отрасли экономики, и владельцы этих активов не имеют никакого желания расставаться с ними”, - отметил руководитель АРМА.

Напомним

Ранее в интервью УНН глава АРМА Дмитрий Жоравович заявил, что выбранные Агентством управляющие для арестованных активов в течение прошлого года обеспечили работой более 1 тыс. работников, благодаря которым эти активы функционируют. В то же время с полученных доходов таких предприятий уплачено более 90 миллионов гривен различных налогов.