“У хід йдуть всі можливі засоби”: очільник АРМА Жоравович розповів, як власники арештованих активів заважають роботі відомства
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Власники арештованих активів перешкоджають роботі Нацагентства з виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА). Вони використовують юридичні інструменти, інформаційні атаки, а часом вдаються і до фізичної протидії. Про це в інтерв’ю УНН розповів т. в. о. директора АРМА Дмитро Жоравович.
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“У хід йдуть всі можливі засоби, від фізичної протидії до написання різних скарг та подачі позовів до суду. Фізичні методи найчастіше проявляються у недопуску наших працівників на об’єкти, але трапляються й більш серйозні інциденти. Кілька місяців тому ми передавали в управління арештовану нерухомість у центрі Києва, яка належить росіянам, наближеним до керівництва «Газпрому». Коли наші співробітники разом із представниками управителя намагались туди потрапити, нас зустрічали озброєні люди, тому довелось залучати поліцію”, - розповів Жоравович.
Він додав, що власники арештованих активів також вдаються до інформаційних кампаній з дискредитації, маніпулювання фактами, що створює абсолютно негативний образ органу та спотворює реальні результати його роботи. Ще одним способом, за словами Жоравовича, є необгрунтовані судові позови.
“Дуже поширеним способом протидії власників є необґрунтовані судові позови, які вони у підсумку програють, але це все одно створює нам перешкоди. Ми вже звикли до того, що господарські суди або суди в якихось далеких районах виносять ухвали, якими забороняють нам вчиняти певні дії з управління активами. Але, мабуть, найбільш витончений спосіб впливу - це намагання тиснути на наш орган через певні політичні важелі та зв’язки. Це стало особливо помітним за останній рік, оскільки з початку повномасштабної війни до нас потрапляють дуже серйозні активи, робота яких впливає на цілі регіони та галузі економіки, і власники цих активів не мають ніякого бажання розлучатись з ними”, - зазначив керівник АРМА.
Нагадаємо
Раніше в інтерв’ю УНН очільник АРМА Дмитро Жоравович заявив, що обрані Агентством управителі для арештованих активів протягом минулого року забезпечили роботою понад 1 тис. працівників, завдяки яким ці активи функціонують. Водночас з отриманих доходів таких підприємств сплачено понад 90 мільйонів гривень різних податків.