“У хід йдуть всі можливі засоби”: очільник АРМА Жоравович розповів, як власники арештованих активів заважають роботі відомства

ukru
12:29 • 40647 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

10:29 • 141986 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
08:30 • 125287 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 129768 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 193280 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 439619 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 336693 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 355203 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 312331 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 224944 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
1 м/с
97 %
746 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

31 березня, 04:23 • 130211 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 143356 перегляди
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

08:36 • 114205 перегляди
Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

09:36 • 93080 перегляди
Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 63940 перегляди
Публікації
"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

10:29 • 141886 перегляди
Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 193194 перегляди
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 463151 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 601132 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 628715 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 4798 перегляди
Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 63983 перегляди
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

08:36 • 114231 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 143375 перегляди
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 227966 перегляди
Актуальне
“У хід йдуть всі можливі засоби”: очільник АРМА Жоравович розповів, як власники арештованих активів заважають роботі відомства

“У хід йдуть всі можливі засоби”: очільник АРМА Жоравович розповів, як власники арештованих активів заважають роботі відомства

Київ • УНН

 • 891054 перегляди

КИЇВ. 25 квітня. УНН. Власники арештованих активів перешкоджають роботі Нацагентства з виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА). Вони використовують юридичні інструменти, інформаційні атаки, а часом вдаються і до фізичної протидії. Про це в інтерв’ю УНН розповів т. в. о. директора АРМА Дмитро Жоравович.

Цитата

“У хід йдуть всі можливі засоби, від фізичної протидії до написання різних скарг та подачі позовів до суду. Фізичні методи найчастіше проявляються у недопуску наших працівників на об’єкти, але трапляються й більш серйозні інциденти. Кілька місяців тому ми передавали в управління арештовану нерухомість у центрі Києва, яка належить росіянам, наближеним до керівництва «Газпрому». Коли наші співробітники разом із представниками управителя намагались туди потрапити, нас зустрічали озброєні люди, тому довелось залучати поліцію”, - розповів Жоравович.

Він додав, що власники арештованих активів також вдаються до інформаційних кампаній з дискредитації, маніпулювання фактами, що створює абсолютно негативний образ органу та спотворює реальні результати його роботи. Ще одним способом, за словами Жоравовича, є необгрунтовані судові позови.

“Дуже поширеним способом протидії власників є необґрунтовані судові позови, які вони у підсумку програють, але це все одно створює нам перешкоди. Ми вже звикли до того, що господарські суди або суди в якихось далеких районах виносять ухвали, якими забороняють нам вчиняти певні дії з управління активами. Але, мабуть, найбільш витончений спосіб впливу - це намагання тиснути на наш орган через певні політичні важелі та зв’язки. Це стало особливо помітним за останній рік, оскільки з початку повномасштабної війни до нас потрапляють дуже серйозні активи, робота яких впливає на цілі регіони та галузі економіки, і власники цих активів не мають ніякого бажання розлучатись з ними”, - зазначив керівник АРМА.

Нагадаємо

Раніше в інтерв’ю УНН очільник АРМА Дмитро Жоравович заявив, що обрані Агентством управителі для арештованих активів протягом минулого року забезпечили роботою понад 1 тис. працівників, завдяки яким ці активи функціонують. Водночас з отриманих доходів таких підприємств сплачено понад 90 мільйонів гривень різних податків.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаПолітика
Tesla
$263.83
Brent
$73.16
Bitcoin
$82,799.50
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.16
Золото
$3,157.70
Ethereum
$1,834.50