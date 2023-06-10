В Херсонской области запретили купаться, а также ловить и продавать рыбу
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. Председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин заявил о запрете купания, а также вылова и продажи рыбы на Херсонщине, передает УНН.
Цитата
"Информирую о запрете купания, а также вылова и продажи рыбы в Херсонской области", - сообщил Прокудин.
Детали
По его словам, вода на Херсонщине опасна.
"Концентрация ряда вредных веществ в десятки раз превышает норму", - сообщил Прокудин.
Он напомнил, что на дне Каховской ГЭС могли быть опасные для жизни вещества и призвал пить только бутилированную воду.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский о подрыве Каховской ГЭС: затопленные хранилища горючего, склады с химикатами и могильники скота с сибирской язвой