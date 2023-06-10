В Херсонской области запретили купаться, а также ловить и продавать рыбу

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"Информирую о запрете купания, а также вылова и продажи рыбы в Херсонской области", - сообщил Прокудин.

Детали

По его словам, вода на Херсонщине опасна.

"Концентрация ряда вредных веществ в десятки раз превышает норму", - сообщил Прокудин.

Он напомнил, что на дне Каховской ГЭС могли быть опасные для жизни вещества и призвал пить только бутилированную воду.

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