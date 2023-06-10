У Херсонській області заборонили купатись, а також ловити та продавати рибу
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив про заборону купання, а також вилову і продажу риби на Херсонщині, передає УНН.
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"Інформую про заборону купання, а також вилову і продажу риби в Херсонській області", - повідомив Прокудін.
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За його словами, вода на Херсонщині небезпечна.
"Концентрація низки шкідливих речовин у десятки разів перевищує норму", - повідомив Прокудін.
Він нагадав, що на дні Каховської ГЕС могли бути небезпечні для життя речовини і заклика пити лише бутильовану воду.
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