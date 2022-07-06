В Херсонской области отключили Instagram и YouTube
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. На захваченной рашистами территории Херсонской области отключили социальную сеть Instagram и видеохостинг YouTube. Об этом в Telegram сообщил так называемый спикер оккупационной военно-гражданской администрации Херсонской области сергей мороз, информирует УНН.
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"У нас несколько дней назад отключили Youtube, можно смотреть видео только с VPN. Мы теперь без YouTube и Instagram. Но ничего, обходимся как-то, нормально", – заявил мороз.
Дополнение
В марте этого года роскомнадзор признал экстремистскими организациями Facebook, Instagram и видеохостинг YouTube. По словам огранизации, в социальных сетях распространяют информационные материалы, содержащие призывы к совершению насильственных действий в отношении граждан российской федерации, в том числе военнослужащих.
В так называемых "лнр" и "днр" заблокировали популярный мессенджер Viber.