У Херсонській області відключили Instagram та YouTube

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"У нас кілька днів тому відключили Youtube, можна дивитися відео тільки з VPN. Ми тепер без Youtube та Instagram. Але нічого, обходимося якось, нормально", - заявив мороз.

Доповнення

У березні цього року роскомнагляд визнав екстремістськими організаціями Facebook, Instagram та відеохостинг YouTube. За словами огранізації, у соціальних мережах поширюють інформаційні матеріали, які містять заклики до здійснення насильницьких дій щодо громадян російської федерації, зокрема військових.

У так званих "лнр" та "днр" заблокували месенджер Viber.