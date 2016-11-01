В Херсоне уволили водителя автобуса за отказ в перевозке участника АТО

Как рассказала Н.Возаловская, конфликт между участником АТО и водителем автобуса произошел 14 октября. Боец АТО зашел в автобус и показал удостоверение участника боевых действий. На что водитель потребовал деньги, или выйти из автобуса.

"А вот и реакция на публикацию об отказе водителя на бесплатную перевозку военнослужащих - участника боевых действий 14 октября. Спасибо за реагирование департамента транспорта, дорожной инфраструктуры и связи Херсонской ОГА и руководству ... АТП 16506. Говорят, что будет еще и реакция военкомата ", - написала Н.Возаловская на своей странице в Facebook.

К записи Н.Возаловская добавила приказ о прекращении трудового договора.