В Херсоне уволили водителя автобуса за отказ в перевозке участника АТО
Киев • УНН
ХЕРСОН-КИЕВ. 1 ноября. УНН. В Херсоне за отказ бесплатно подвезти участника боевых действий на востоке Украины уволили водителя. Об этом сообщила руководитель Центра помощи участникам АТО Наталья Возаловская, передает УНН.
Как рассказала Н.Возаловская, конфликт между участником АТО и водителем автобуса произошел 14 октября. Боец АТО зашел в автобус и показал удостоверение участника боевых действий. На что водитель потребовал деньги, или выйти из автобуса.
"А вот и реакция на публикацию об отказе водителя на бесплатную перевозку военнослужащих - участника боевых действий 14 октября. Спасибо за реагирование департамента транспорта, дорожной инфраструктуры и связи Херсонской ОГА и руководству ... АТП 16506. Говорят, что будет еще и реакция военкомата ", - написала Н.Возаловская на своей странице в Facebook.
К записи Н.Возаловская добавила приказ о прекращении трудового договора.