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15 марта, 19:03 • 115181 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 166551 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 137937 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 130390 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 112777 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105456 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101415 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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В Херсоне уволили водителя автобуса за отказ в перевозке участника АТО

В Херсоне уволили водителя автобуса за отказ в перевозке участника АТО

Киев • УНН

 • 10900 просмотра

ХЕРСОН-КИЕВ. 1 ноября. УНН. В Херсоне за отказ бесплатно подвезти участника боевых действий на востоке Украины уволили водителя. Об этом сообщила руководитель Центра помощи участникам АТО Наталья Возаловская, передает УНН.

Как рассказала Н.Возаловская, конфликт между участником АТО и водителем автобуса произошел 14 октября. Боец АТО зашел в автобус и показал удостоверение участника боевых действий. На что водитель потребовал деньги, или выйти из автобуса.

"А вот и реакция на публикацию об отказе водителя на бесплатную перевозку военнослужащих - участника боевых действий 14 октября. Спасибо за реагирование департамента транспорта, дорожной инфраструктуры и связи Херсонской ОГА и руководству ... АТП 16506. Говорят, что будет еще и реакция военкомата ", - написала Н.Возаловская на своей странице в Facebook.

К записи Н.Возаловская добавила приказ о прекращении трудового договора.

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