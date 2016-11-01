У Херсоні звільнили водія автобуса за відмову перевезення учасника АТО
Київ • УНН
ХЕРСОН-КИЇВ. 1 листопада. УНН. У Херсоні за відмову безкоштовно підвезти учасника бойових дій на сході України звільнили водія. Про це повідомила керівник Центру допомоги учасникам АТО Наталія Возаловська, передає УНН.
Як розповіла Н.Возаловська, конфлікт між учасником АТО та водієм автобуса стався 14 жовтня. Боєць АТО зайшов в автобус та показав посвідчення учасника бойових дій. На що водій почав вимагати гроші, або вийти з автобуса.
“А ось і реакція на публікацію про відмову водія на безкоштовне перевезення військовослужбовця — учасника бойових дій 14 жовтня. Дякую за реагування департаменту транспорту, дорожньої інфраструктури та зв’язку Херсонської ОДА та керівництву... АТП 16506. Кажуть, що буде ще й реакція військомата”, — написала Н.Возаловська на своїй сторінці у Facebook.
До запису Н.Возаловська додала наказ про припинення трудового договору.