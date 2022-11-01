В Херсоне снова "хлопок"

Детали

Сначала о взрывах в Херсоне сообщило Суспильне.

Также о "хлопке" сообщают Telegram-каналы. По предварительным данным, мог быть "прилет", вероятно, возле Антоновского моста. Предполагают, что попало по переправе.

Официальной информации о взрывах в Херсоне пока нет.

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