У Херсоні знову "бавовна"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. У Херсоні пролунали вибухи. Про це повідомляють ЗМІ та користувачів соцмереж, передає УНН.
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Спершу про вибухи у Херсоні повідомило Суспільне.
Також про "бавовну" повідомляють Telegram-канали. За попередніми даними, міг бути "приліт", ймовірно, біля Антонівського моста. Припускають, що влучило по переправі.
Офіційної інформації про вибухи у Херсоні наразі немає.
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