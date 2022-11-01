У Херсоні знову "бавовна"

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Спершу про вибухи у Херсоні повідомило Суспільне.

Також про "бавовну" повідомляють Telegram-канали. За попередніми даними, міг бути "приліт", ймовірно, біля Антонівського моста. Припускають, що влучило по переправі.

Офіційної інформації про вибухи у Херсоні наразі немає.

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