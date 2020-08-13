В Херсоне задержали подозреваемого в изнасиловании пенсионерки
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. В Херсоне задержали подозреваемого в изнасиловании 80-летней пенсионерки в Николаевской области. Об этом сообщает пресс-служба Николаевской областной прокуратуры, передает УНН.
“Следователем сообщено о подозрении 34-летнему жителю Николаевского района в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 152 УК Украины (изнасилование, совершенное лицом, ранее совершившим уголовное правонарушение, предусмотренное ст. 153 УК Украина)”, — говорится в сообщении.
По версии следствия, подозреваемый ночью 9 июня проник в дом 80-летней женщины и “совершил в отношении нее противоправные действия сексуального характера”.
“Подозреваемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления, на путь исправления не стал, и вновь совершил аналогичное уголовное преступление в период условно-досрочного освобождения. 11 августа этого года его задержали в г. Херсон в порядке ст. 208 УПК Украины. 12 августа следственным судьей Центрального районного суда города Николаева в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Расследование продолжается”, — сообщили в прокуратуре.
Напомним, в столице разыскивают мужчину, который подозревается в изнасиловании молодой девушки.