Вдарив і затягнув у підвал: у Києві розшукують підозрюваного в згвалтуванні дівчини

"На початку серпня поточного року до поліції Києва звернулась 25-річна дівчина із заявою про те, що у підвальному приміщенні на вулиці Стрітенській її зґвалтував невідомий чоловік", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що чоловіка затримали. Ним виявився 24-річний уродженець Донецької області.

"Ми з’ясували, що потерпіла чекала на таксі, як раптом до неї підбіг невідомий та вдарив. Потім затягнув її у підвальне приміщення закинутої будівлі, де зґвалтував, а після цього втік з місця скоєння злочину. Ми відкрили кримінальне провадження за частиною першою статті 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає до п’яти років позбавлення волі", – розповів т.в.о. начальника Шевченківського управління поліції Віталій Чернишенко.

Фігуранту повідомили про підозру, але він не з’явився на судове засідання для обрання запобіжного заходу.

"Прикмети правопорушника: зріст 175 см, худорлявої тілобудови, волосся довге світлого кольору. Характерною прикметою є татуювання у вигляді двох крапок у лобній ділянці. Наразі проводиться комплекс оперативно-розшукових заходів, аби затримати та притягнути зловмисника до кримінальної відповідальності", – повідомили в поліції.

Правоохоронці просять при наявності інформації про місце знаходження підозрюваного негайно повідомити за телефонами: (063) 482-73-00 або 102.

Як повідомляв УНН, наприкінці липня у Києві затримали чоловіка за підозрою у зґвалтуванні жінки у столичному Гідропарку. У скоєному затриманий зізнався.