Вдарив і затягнув у підвал: у Києві розшукують підозрюваного в згвалтуванні дівчини
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. У столиці розшукують чоловіка, який підозрюється у зґвалтуванні молодої дівчини та не з’явився до суду для обрання йому запобіжного заходу. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва, передає УНН.
"На початку серпня поточного року до поліції Києва звернулась 25-річна дівчина із заявою про те, що у підвальному приміщенні на вулиці Стрітенській її зґвалтував невідомий чоловік", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що чоловіка затримали. Ним виявився 24-річний уродженець Донецької області.
"Ми з’ясували, що потерпіла чекала на таксі, як раптом до неї підбіг невідомий та вдарив. Потім затягнув її у підвальне приміщення закинутої будівлі, де зґвалтував, а після цього втік з місця скоєння злочину. Ми відкрили кримінальне провадження за частиною першою статті 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає до п’яти років позбавлення волі", – розповів т.в.о. начальника Шевченківського управління поліції Віталій Чернишенко.
Фігуранту повідомили про підозру, але він не з’явився на судове засідання для обрання запобіжного заходу.
"Прикмети правопорушника: зріст 175 см, худорлявої тілобудови, волосся довге світлого кольору. Характерною прикметою є татуювання у вигляді двох крапок у лобній ділянці. Наразі проводиться комплекс оперативно-розшукових заходів, аби затримати та притягнути зловмисника до кримінальної відповідальності", – повідомили в поліції.
Правоохоронці просять при наявності інформації про місце знаходження підозрюваного негайно повідомити за телефонами: (063) 482-73-00 або 102.
Як повідомляв УНН, наприкінці липня у Києві затримали чоловіка за підозрою у зґвалтуванні жінки у столичному Гідропарку. У скоєному затриманий зізнався.