Ударил и затащил в подвал: в Киеве разыскивают подозреваемого в изнасиловании девушки
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. В столице разыскивают мужчину, который подозревается в изнасиловании молодой девушки и не явился в суд для избрания ему меры пресечения. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева, передает УНН.
"В начале августа текущего года в полицию Киева обратилась 25-летняя девушка с заявлением о том, что в подвальном помещении на улице Сретенской ее изнасиловал неизвестный мужчина", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мужчину задержали. Им оказался 24-летний уроженец Донецкой области.
"Мы выяснили, что потерпевшая ждала такси, как вдруг к ней подбежал неизвестный и ударил. Потом затащил ее в подвальное помещение заброшенного здания, где изнасиловал, а затем скрылся с места преступления. Мы открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы", - рассказал вр.и.о. начальника Шевченковского управления полиции Виталий Чернышенко.
Фигуранту сообщили о подозрении, но он не явился на судебное заседание для избрания меры пресечения.
"Приметы правонарушителя: рост 175 см, худощавого телосложения, волосы длинные светлого цвета. Характерной приметой является татуировка в виде двух точек в лобной области. В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, чтобы задержать и привлечь злоумышленника к уголовной ответственности", - сообщили в полиции.
Правоохранители просят при наличии информации о месте нахождения подозреваемого немедленно сообщить по телефонам: (063) 482-73-00 или 102.
Как сообщал УНН, в конце июля в Киеве задержали мужчину по подозрению в изнасиловании женщины в столичном Гидропарке. В содеянном задержанный сознался.