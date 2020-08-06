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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 108414 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 128589 просмотра

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101531 просмотра

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102302 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Ударил и затащил в подвал: в Киеве разыскивают подозреваемого в изнасиловании девушки

Ударил и затащил в подвал: в Киеве разыскивают подозреваемого в изнасиловании девушки

Киев  •  УНН

 • 18258 просмотра

КИЕВ. 6 августа. УНН. В столице разыскивают мужчину, который подозревается в изнасиловании молодой девушки и не явился в суд для избрания ему меры пресечения. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева, передает УНН.

"В начале августа текущего года в полицию Киева обратилась 25-летняя девушка с заявлением о том, что в подвальном помещении на улице Сретенской ее изнасиловал неизвестный мужчина", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчину задержали. Им оказался 24-летний уроженец Донецкой области.

"Мы выяснили, что потерпевшая ждала такси, как вдруг к ней подбежал неизвестный и ударил. Потом затащил ее в подвальное помещение заброшенного здания, где изнасиловал, а затем скрылся с места преступления. Мы открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы", - рассказал вр.и.о. начальника Шевченковского управления полиции Виталий Чернышенко.

Фигуранту сообщили о подозрении, но он не явился на судебное заседание для избрания меры пресечения.

"Приметы правонарушителя: рост 175 см, худощавого телосложения, волосы длинные светлого цвета. Характерной приметой является татуировка в виде двух точек в лобной области. В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, чтобы задержать и привлечь злоумышленника к уголовной ответственности", - сообщили в полиции.

Правоохранители просят при наличии информации о месте нахождения подозреваемого немедленно сообщить по телефонам: (063) 482-73-00 или 102.

Как сообщал УНН, в конце июля в Киеве задержали мужчину по подозрению в изнасиловании женщины в столичном Гидропарке. В содеянном задержанный сознался.

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