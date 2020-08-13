У Херсоні затримали підозрюваного у зґвалтуванні пенсіонерки
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. У Херсоні затримали підозрюваного у зґвалтуванні 80-річної пенсіонерки на Миколаївщині. Про це повідомляє пресслужба Миколаївської обласної прокуратури, передає УНН.
"Слідчим повідомлено про підозру 34-річному мешканцю Миколаївського району у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 152 КК України (зґвалтування, вчинене особою, яка раніше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ст. 153 КК України)", – йдеться в повідомленні.
За версією слідства, підозрюваний ніччю 9 червня проник у дім 80-річної жінки та "вчинив стосовно неї протиправні дії сексуального характеру".
"Підозрюваний раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини, на шлях виправлення не став, знову вчинив аналогічне кримінальне правопорушення у період умовно-дострокового звільнення. 11 серпня цього року його затримано у м. Херсон у порядку ст. 208 КПК України. 12 серпня слідчим суддею Центрального районного суду міста Миколаєва стосовно підозрюваного обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Розслідування триває", – повідомили в прокуратурі.
Нагадаємо, у столиці розшукують чоловіка, який підозрюється у зґвалтуванні молодої дівчини.