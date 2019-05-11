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В Херсоне в пекарне нелегально жили и работали мигранты

В Херсоне в пекарне нелегально жили и работали мигранты

Киев  •  УНН

 • 9419 просмотра

КИЕВ. 11 мая. УНН. В Херсоне разоблачили 3-х иностранцев, которые нелегально работали и проживали в частной пекарне. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Херсонской области.

"Во время проведения оперативно-профилактических мероприятий "Мигрант" в Херсоне на территории частной пекарни сотрудники отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми областного главка полиции разоблачили 3-х иностранцев, которые там нелегально работали и проживали", - говорится в сообщении.

Мигрантам от 25 до 40 лет, они граждане соседнего государства. В Херсоне работали в частной пекарне, а жили в подсобных помещениях на территории этого же предприятия. Как выяснилось, у владельца предприятия не было разрешительных документов на трудоустройство иностранцев.

Кроме, того иностранцы работали без медицинских книжек и не соблюдая санитарных норм: в цехе рядом с ингредиентами для выпечки хлеба обрабатывали мясо, которое оставляли прямо на полу и в ящиках. Также, на территории предприятия разводили собак бойцовской породы.

Работники полиции подготовили обоснованное обращение к ГМС о принудительном возвращении иностранцев за пределы Украины. В отношении мигрантов составлены протоколы по ст.203 "Нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины" Кодекса Украины об административных правонарушениях. На лицо, принявшее иностранцев и позволила им нелегально проживать на территории предприятия составлен протокол по ст.206 "Нарушение порядка предоставления иностранцам и лицам без гражданства жилья, транспортных средств и содействия в предоставлении других услуг" КоАП", - отмечается в сообщении.

Решается вопрос о привлечении владельца предприятия к административной ответственности по ст.204 "Нарушение порядка трудоустройства, приема на учебу, предоставления жилья, регистрации иностранцев и лиц без гражданства и оформления для них документов" КоАП.

Напомним, пограничники Украины задержали на Закарпатье и Львовской области незаконных мигрантов.

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