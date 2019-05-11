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У Херсоні в пекарні нелегально жили та працювали мігранти

У Херсоні в пекарні нелегально жили та працювали мігранти

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 травня. УНН. В Херсоні викрили 3-х іноземців, які нелегально працювали та проживали в приватній пекарні. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу поліції Херсонської області.

“Під час проведення оперативно-профілактичних заходів „Мігрант“ в Херсоні на території приватної пекарні працівники відділу по боротьбі зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми обласного главку поліції викрили 3-х іноземців, які там нелегально працювали та проживали”, — йдеться в повідомленні.

Мігрантам від 25 до 40 років, вони громадяни сусідньої держави. В Херсоні працювали у приватній пекарні, а мешкали у підсобних приміщеннях на території цього ж підприємства. Як з’ясувалося, у власника підприємства не було дозвільних документів на працевлаштування іноземців.

Окрім, того іноземці працювали без медичних книжок і не дотримуючись санітарних норм: в цеху поруч з інгредієнтами для випікання хліба обробляли м’ясо, яке залишали прямо на підлозі та у ящиках. Також, на території підприємства розводили собак бійцівської породи.

Працівники поліції підготували обґрунтоване звернення до УДМС про примусове повернення іноземців за межі України. У відношенні мігрантів складені протоколи за ст.203 „Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України“ Кодексу України про адміністративні правопорушення. На особу, яка прийняла іноземців та дозволила їм нелегально проживати на території підприємства складено протокол за ст.206 „Порушення порядку надання іноземцям та особам без громадянства житла, транспортних засобів та сприяння в наданні інших послуг“ КУпАП”, — зазначається в повідомленні.

Вирішується питання про притягнення власника підприємства до адміністративної відповідальності за ст.204 “Порушення порядку працевлаштування, прийняття на навчання, надання житла, реєстрації іноземців та осіб без громадянства та оформлення для них документів” КУпАП.

Нагадаємо, прикордонники України затримали на Закарпатті та Львівщині незаконних мігрантів.

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