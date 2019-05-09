Прикордонники затримали 17 нелегалів

Так, на околиці с. Тур’я Пасіка затримали чотирьох українців та п’ятьох незаконних мігрантів без документів, котрі їхали чотирма легковиками української реєстрації.

У ході подальших заходів на околиці с. Оленево Свалявського району спільна пошукова група прикордонників та спецпідрозділу "КОРД" затримала ще чотирьох іноземців, які також не мали із собою документів. Їх вдалося виявити з допомогою службового собаки.

За півгодини на 1,5 км від місця затримання попередньої групи правоохоронцям вдалося затримати ще трьох нелегалів. Зі слів затриманих – вони є громадянами Бангладеш. Іноземців разом із переправниками доставлено до прикордонного підрозділу.

"Після встановлення осіб затриманих, їх буде притягнуто до адмінвідповідальності за ч.2 ст.204-1 (Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України) КУпАП. Громадян України, які намагалися переправити незаконних мігрантів до Словаччини, буде притягнуто до кримінальної відповідальності за ст.332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) ККУ", - повідомили у прес-службі.

Ще п’ятьох "шукачів кращої долі", які мали намір незаконно потрапити до країн ЄС, затримали прикордонники Львівського загону сьогодні вночі поблизу українсько-польського кордону.

Неподалік держрубежу було зупинено автомобіль BMW, яким їхали п’ять громадян Туреччини. Наразі іноземців, які мали із собою документи, доставлено до прикордонного підрозділу для з’ясування обставин правопорушення та притягнення до відповідальності.

Нагадаємо, з України депортують трьох відрахованих студентів-іноземців.