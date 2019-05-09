Пограничники задержали 17 нелегалов
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Пограничники Украины задержали в Закарпатской и Львовской области незаконных мигрантов, передает УНН со ссылкой на ГПСУ.
Так, на окраине с. Турья Пасека задержали четырех украинцев и пять незаконных мигрантов без документов, которые ехали четырьмя легковушками украинской регистрации.
В ходе дальнейших мероприятий на окраине с. Оленево Савеловского района совместная поисковая группа пограничников и спецподразделения "КОРД" задержала еще четырех иностранцев, которые также не имели с собой документов. Их удалось обнаружить с помощью служебного пса.
Через полчаса на 1,5 км от места задержания предыдущей группы правоохранителям удалось задержать еще трех нелегалов. По словам задержанных - они являются гражданами Бангладеш. Иностранцев вместе с переправщиками доставили в пограничное подразделение.
"После установления личностей задержанных, они будут привлечены к административной ответственности по ч.2 ст.204-1 (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины) КоАП. Граждан Украины, которые пытались переправить незаконных мигрантов в Словакию, будут привлечены к уголовной ответственности за 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) УК", - сообщили в пресс-службе.
Еще пятерых "искателей лучшей судьбы", которые намеревались незаконно попасть в страны ЕС, задержали пограничники Львовского отряда сегодня ночью вблизи украинского-польской границы.
Неподалеку госграницы был остановлен автомобиль BMW, в котором ехали пять граждан Турции. Сейчас иностранцев, которые имели с собой документы, доставили в пограничное подразделение для выяснения обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности.
Напомним, из Украины депортируют трех отчисленных студентов-иностранцев.