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В Херсоне россияне обстреляли два предприятия. Ударили по ним несколько раз - ГСЧС

Киев • УНН

 • 167693 просмотра

КИЕВ. 27 сентября. УНН. Российские военные несколько раз в течение суток целились по зданиям двух предприятий в Херсоне. Последствия вражеских атак показала пресс-служба ГСЧС Херсонской области, передает УНН.

Цитата

“Вечером российская армия нанесла удары сразу по двум предприятиям в Херсоне. Пожарные, прибыв на места пожаров, начали работу, но коварный враг наносил повторные обстрелы. Поэтому спасателям приходилось несколько раз возвращаться к тушению после того, как обстрелы стихали”, — рассказали спасатели.

Детали

Днём пресс-служба ГСЧС региона писала, о том как вражеский боеприпас попал в крышу одного из предприятий в Херсоне. Пожарные оперативно выехали на место происшествия, провели обследование здания, и обнаружили небольшое возгорание. Первый пожар потушили быстро.

Напомним

Ранее УНН сообщал о том армия рф обстреливает Херсон с временно оккупированного левого берега.
Жителей призывают не игнорировать тревоги, и каждый раз следовать в укрытие.

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