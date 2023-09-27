В Херсоне россияне обстреляли два предприятия. Ударили по ним несколько раз - ГСЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. Российские военные несколько раз в течение суток целились по зданиям двух предприятий в Херсоне. Последствия вражеских атак показала пресс-служба ГСЧС Херсонской области, передает УНН.
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“Вечером российская армия нанесла удары сразу по двум предприятиям в Херсоне. Пожарные, прибыв на места пожаров, начали работу, но коварный враг наносил повторные обстрелы. Поэтому спасателям приходилось несколько раз возвращаться к тушению после того, как обстрелы стихали”, — рассказали спасатели.
Детали
Днём пресс-служба ГСЧС региона писала, о том как вражеский боеприпас попал в крышу одного из предприятий в Херсоне. Пожарные оперативно выехали на место происшествия, провели обследование здания, и обнаружили небольшое возгорание. Первый пожар потушили быстро.
Напомним
Ранее УНН сообщал о том армия рф обстреливает Херсон с временно оккупированного левого берега.
Жителей призывают не игнорировать тревоги, и каждый раз следовать в укрытие.