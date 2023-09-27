У Херсоні росіяни обстріляли два підприємства. Цілили по ним декілька разів — ДСНС

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“Ввечері російська армія завдала ударів одразу по двом підприємствам в Херсоні. Вогнеборці, прибувши на місця пожеж, розпочали роботу, але підступний ворог завдавав повторні обстріли. Тому рятувальникам доводилось кілька разів повертатись до гасіння після того, як обстріли стихали”, — розповіли рятувальники.

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Вдень пресслужба ДСНС регіону писала, про те як ворожий боєприпас влучив у дах одного з підприємств у Херсоні. Вогнеборці оперативно виїхали на місце події, провели обстеження будівлі, та виявили невелике загорання. Першу пожежу загасили швидко.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв про те армія рф обстрілює Херсон із тимчасово окупованого лівого берега.

Мешканців закликають не ігнорувати тривоги, та щораз слідувати в укриття.