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В Херсоне пьяный мужчина потерял гранату

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 июля. УНН. Херсонские правоохранители установили личность мужчины, оставил на скамейке гранату Ф-1. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции в Херсонской области, передает УНН.

"Это 28-летний уроженец Алешковского района, долгое время проживает в Херсоне. К уголовной ответственности ранее привлекался. Мужчина нам объяснил, что случайно забыл пакет с гранатой на лавочке, потому что был пьян. А боеприпас носил с собой для самозащиты ", - сообщил начальник Херсонского отдела полиции Александр Говорун.

Происшествие произошло в четверг, 5 июля, возле остановки общественного транспорта "ул. И.Кулика ". На скамейке внимание граждан привлек пакет, внутри которого находился подозрительный предмет. По указанному адресу срочно прибыли экстренные службы. При осмотре полицейские установили, что предмет является гранатой Ф-1 с запалом. Было открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами».

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Во время тщательного осмотра места происшествия полицейские обнаружили рядом со скамейкой пустую бутылку из-под вина и внимательно рассмотрели пакет, в котором была граната. На пакете была реклама производителя сыра. Работники Херсонского отдела полиции провели ряд оперативно-розыскных мероприятий, проверили поставщиков сыра, марки вина и в каких магазинах они продаются. Выяснили, в каком именно магазине продали указанную продукцию. Во время беседы с работниками торгового заведения те подтвердили, что сыр и вино в них поздно вечером купил человек с явными признаками алкогольного опьянения. Камеры видеонаблюдения это все зафиксировали. За покупки он рассчитался банковской картой, где было указано его имя и фамилию.

Работники полиции провели осмотр в доме мужа и не обнаружили опасных или подозрительных предметов. Сейчас полицейские устанавливают происхождение гранаты. За незаконное обращение с боевыми припасами мужчине может грозить лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Напомним, во Львовской области задержали военнослужащего, который торговал гранатами.

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