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У Херсоні п’яний чоловік загубив гранату

У Херсоні п’яний чоловік загубив гранату

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 липня. УНН. Херсонські правоохоронці встановили особу чоловіка, який залишив на лавочці гранату Ф-1. Про це повідомила прес-служба Національної поліції у Херсонській області, передає УНН. 

“Це 28-річний уродженець Олешківського району, який тривалий час проживає в Херсоні. До кримінальної відповідальності раніше не притягався. Чоловік нам пояснив, що випадково забув пакет з гранатою на лавочці, тому що був п’яний. А боєприпас носив з собою для самозахисту”, — повідомив начальник Херсонського відділу поліції Олександр Говорун.

Подія сталася у четвер, 5 липня, поблизу зупинки громадського транспорту “вул. І.Кулика”. На лавці увагу громадян привернув пакет, всередині якого знаходився підозрілий предмет. За вказаною адресою терміново прибули екстрені служби. Під час огляду поліцейські встановили, що предмет є гранатою Ф-1 з запалом. Було відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України “Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами”.

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Під час ретельного огляду місця події поліцейські виявили поруч з лавкою порожню пляшку з-під вина та уважно розглянули пакет, у якому була граната. На пакеті була реклама виробника сиру. Працівники Херсонського відділу поліції провели низку оперативно-розшукових заходів, перевірили постачальників сиру, марки вина та в яких магазинах вони продаються. З’ясували, у якому саме магазині продали вказану продукцію. Під час бесіди з працівниками торгівельного закладу ті підтвердили, що сир та вино у них пізно ввечері купив чоловік з явними ознаками алкогольного сп’яніння. Камери відеоспостереження це все зафіксували. За покупки він розрахувався банківською карткою, де було вказано його ім’я та прізвище.

Працівники поліції провели огляд у помешканні чоловіка і не виявили небезпечних чи підозрілих предметів. Наразі поліцейські встановлюють походження гранати. За незаконне поводження з бойовими припасами чоловіку може загрожувати позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Нагадаємо, на Львівщині затримали військовослужбовця, який торгував гранатами.

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